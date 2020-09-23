現場調派怪手將衝撞進屋的汽車拉出。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

該雜貨店已經營業超過60年，裡面所有商品幾乎都毀損不能使用，牆壁上還有大片辣椒醬痕跡。(吳建輝攝)

老闆說，店裡的營業用大冰箱、層架、櫃子，以及架上所有商品，全部都壞掉不能用了，初估損失大約在20萬上下，欲哭無淚。(吳建輝攝)

當地居民反映該路口未有閃光黃燈或相關警示牌，路況不熟的人常常車速太快，轉彎不及，就容易撞到。(吳建輝攝)

昨日晚間彰化北斗發生一起離奇車禍，一輛黑色自小客車行駛在北斗鎮興農路二段，經過中新路口時，疑似精神不濟，路況不熟，直接衝進該路口上的一家雜貨店，當時店內70歲的林姓老闆，正坐店裡看電視，被汽車突如其來的衝撞，嚇得來不及逃跑，也被波及撞到，所幸送醫後無大礙。

這起事件發生在昨天晚間六點左右，22歲陳姓駕駛酒後載著17歲女友人，行經興農路與中新路口時，因酒後精神恍惚，直接撞入路旁的雜貨店，現場一片狼藉，架上的飲料、醬油、零食餅乾散落一地，附近居民聽到聲響，也都衝出來查看。

林姓老闆表示，事發前只聽到很大一聲的煞車聲，往門外看車子就已經撞進來，根本來不及逃跑，現在也只能先善後，店裡的營業用大冰箱、層架、櫃子，以及架上所有商品，全部都壞掉不能用了，初估損失大約在20萬上下，欲哭無淚。

警方表示，昨天晚間6點20分獲報，興農路二段有自小客車衝撞進入雜貨店內，抵達現場後，發現一輛乘有2名乘客的自小客車，橫躺在雜貨店內，包含車上22歲的陳姓駕駛與副駕17歲少女、以及70歲雜貨店林姓負責人，還有一名8歲兒童，分別受有輕微撕裂傷，送往醫院急救後都無大礙。

警方說，事故發生後，對陳姓駕駛實施酒測，發現有酒駕情形，據駕駛人表示，是因為酒駕精神不濟，對路況不熟，導致失控撞上民宅，後依規定函送臺灣彰化地檢署偵辦；另民眾反映該路口未有閃光黃燈或相關警示牌，後將請五組協助會勘，研討來增設相關警示裝置。

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(中時 )