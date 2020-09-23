北市內湖一處未申請立案的私人安養院，昨發生大火造成嚴重傷亡，新北市長侯友宜23日表示，安養院涉及長者照顧，稍有不慎會有嚴重後過，新北絕對不允許未立案機構存在，已透過民政、消防與社會系統全面清查，也希望民眾可以檢舉，絕對跨局處全力處理，嚴格把關，絕不手軟。

北市內湖區康寧路一段一處未立案私人養護所，22日下午2時許發生火警，造成3死。

「別人發生的事我們也可能會發生」侯友宜在今市政會議中指出，社會局近日全力針對安養機構查察防疫措施，但調查的都是有立案的，當然防疫嚴格，但看昨日台北市內湖的未立案安養機構大火，造成嚴重傷亡，未立案機構會是隱憂。

侯友宜通令，不是只有社會局，各個單位只要有看到未立案機構，一定要通報社會局，除了社會局要派員針對防疫加強要求、落實檢查並嚴格取締。

侯友宜說，現在安養中心多是社區型，未立案在新北一定還有，拜託各單位全力查察，民政局也要要求區公所了解，相關單位巡查過程發現就要通報，消防局更要落實公共安全檢查，做到最好。

(中時 )