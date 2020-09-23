1.聯電(2303)：昨獲外資、投信攜手擴大買超相挺，加上昨夜ADR漲0.23%，推升今早股價逆漲近3%、收復5日線，拿下人氣王寶座。

2.世界(5347)：昨獲外資、投信聯手轉買超，今早股價開高後持穩盤上小漲約0.5%，表現抗跌。

3.燁興(2007)：鎳價回穩支撐不鏽鋼價，外資連日買超布局，今早股價一度漲逾3%。

4.聯嘉(6288)：握特斯拉大單催升營運，昨外資大舉買超601張，吸引今日人氣匯集，股價急拉漲停，越過前高達36.65元。

5.廷鑫(2358)：鎂合金骨釘獲准啟動人體臨床，激勵早盤亮燈漲停。

6.倫飛(2364)：不畏列警示股，早盤拉出第4根漲停。

7.大量(3167)：傳統旺季到，三大法人連8日買超，早盤漲逾6.5%。

8.泰茂(2230)：車輛救援系統獲國際認證，早盤跳空漲停。

9.大田(8924)：外資昨擴大買超，早盤放量漲逾3%。

10.燿華(2367)：消費電子新品需求成長，Q4看俏，多方起舞攻高3%，站上5日、10日與月線。

11.嘉澤(3533)：Q3營收維持旺季水準，底部逐漸墊高，反彈逾3%將挑戰季線。

12.京城(2524)：今年營收將創新高，買盤大力支持推漲逾1.5%，40元之上站得穩，但漲多反壓亦不輕。

13.弘塑(3131)：受惠晶圓代工前景旺，股價於370元附近守住，隨即反攻上漲拚5日線。

14.昇貿(3305)：星鏈計畫供應鏈一員，外資穩健布局，股價回檔幅度有限，早盤一度攻高2%。

15.聯發科(2454)：攜手愛立信通過全球首次5G關鍵互通性測試，早盤上漲近2%，重返10日線。

16.富鼎(8261)：8月大賺直逼Q1水準，惟遭列警示股，外資轉賣超逾千張，股價高檔修正、一度下跌逾2%。

17.世芯-KY(3661)：7奈米效應將收割、去美化題材，外資連2日買超，晨盤續漲逾3.5%。

18.長榮(2603)：外資連4日大賣4.6萬張，股價連6日回落，早盤爆量續跌逾4%。

19.合一(4743)：獲外資連13買，早盤反彈3%，力返五日線。

20.奈米醫材(6612)：獲EXCEL-LENS技術授權，早盤延續昨日攻頂態勢勁揚3%，飛越半年線。

21.康全電訊(8089)：今年IPO人氣王，上櫃首日大漲逾50%，蜜月行情火熱。

22.上緯投控(3708)：子公司上緯新材料擬登科創板，首發定價為每股人民幣2.49元，業外釋股利益可期，晨盤走揚2%，持穩五日線。

23.盛達(3027)：近五日外資天天買，多頭發動快攻，早盤一度挾量攻頂，登近六年高。

(時報資訊)