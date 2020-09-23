樂天桃猿（Rakuten Monkeys）本周在桃園主場迎戰統一7-ELEVEn獅，系列賽連兩場比賽都上演洋投對決。首戰桃猿7比6獲勝，今（23）日第2場比賽桃猿推出曼恩掛帥，統一獅則由泰迪先發，兩人都是下半季才加入先發輪值。

曼恩9月2日在二軍初亮相，對獅隊二軍先發投4局僅被擊出1支安打、無失分，送出8次三振。升上一軍後有2場出賽紀錄，初登板9月10日面對中信兄弟，5局被擊出5支安打、失3分（2分責失），飆出10K，最終與勝負無關。

第2戰與獅隊交手，僅投4局被擊出8支安打，包含陳鏞基1支全壘打，失掉8分（7分責失），三振功力也失靈，僅投出2K，吞下敗投。目前戰績0勝1敗、自責分率9.00。

泰迪8月24日二軍初登板，對富邦悍將二軍僅投2.1局，被擊出2安失2分（1分責失），之後就加入一軍先發輪值。

泰迪目前出賽4場，戰績3勝0敗、自責分率4.98。4場先發就有3場碰上桃猿，總計投15.2局，被擊出20支安打，包含朱育賢2轟、陳俊秀與郭嚴文各1轟。另投出6次保送、9次三振，對戰自責分率6.89偏高，不過在隊友火力支援下獲2勝。

(中時 )