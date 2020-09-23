又有小確幸！10月適逢中秋、雙十國慶連假接連登場，農委會林務局為讓遊客規劃旅遊行程更加便利與彈性，10月1日至11日太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區，將提供入園門票半價優惠。

林務局表示，國家森林遊樂區擁有豐富自然資源與天然美景，森林中的負離子、芬多精濃度亦較都市高出數倍以上，此時正是秋葉變紅的季節，歡迎大家走入森林，欣賞五顏六色的自然美景，聆聽蟲鳴鳥囀與瀑布溪流聲，呼吸林間的負離子與芬多精，觸摸樹皮、葉片與岩石，透過五感體驗在森林裡放鬆心靈，平衡身心。

林務局在今年7月15日至12月31日期間推出的太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區國人持身分證與外籍人士持居留證可選擇一處免費入園一次方案，已有超過60萬人使用，還沒使用的民眾，請把握年底前的使用期限；已使用過的民眾，可以利用這次半票入園的優惠，再次造訪你喜愛的國家森林遊樂區。

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