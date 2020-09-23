立法院今天進行委員會召委選舉，適逢瘦肉精美豬叩關，衛環委員會成為執政黨與在野黨激烈交鋒的委員會。稍早衛環委員會已經完成投票，不過選票卻被國民黨立委陳玉珍發現，投票給民進黨立委洪申翰的其中一張票，一票被蓋了兩次，召委選舉被迫暫停，討論適法性問題。

這次衛環委員會成為兵家必爭之地，國民黨有5席，民進黨9席，時代力量1席，掌握關鍵席次的時代力量立委王宛諭表態支持民進黨洪申翰，讓國民黨團總召林為洲氣到罵時代力量「裝孝維」，到底是想反美豬還是挺美豬。也因為時代力量挺綠，讓局勢變成可能要三搶二抽籤。

國民黨立委質疑，同一張選票被蓋了兩次，一個章是蓋在洪申翰的名字上，一個章是蓋在洪申翰上面的投票欄，有造成廢票之嫌。委員會目前正在爭論該選票是否為有效選票，將牽動召委選舉結果，攸關在野黨能否在關鍵衛環委員會取得一席召委，雙方僵持，會議開票暫停。

(中時 )