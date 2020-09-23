鄰居之間平時若能做到敦親睦鄰、守望相助，在彼此需要時定能給予對方即時的幫助。有一名網友分享了溫暖的故事，鄰居奶奶因上了年紀後，總會忘記自己住在幾樓，所以她經常是將電梯內的樓層鈕全按過，才能確定自己的住家，她得知後將此事反應給房東，幾天後，便在電梯內看見溫馨的字條，讓她感覺世間真的好溫暖。

原PO昨（22）日於《爆廢公社》貼文寫下，自己在外租房子，由於鄰居老奶奶上了年紀，性子不大好，總是不記得自己住的樓層，因此與她一同搭乘電梯時，便會撇見整排的樓層鈕都被她按過，阿嬤看了也會一臉歉意地說道「哎呀對不起 我忘記我家在幾樓了」，原PO也很熱心地陪伴她回到住處。

原PO將整個故事分享至臉書社團，引發廣大網友迴響，不少人對房東的暖舉，感到很溫馨。（圖／翻攝自爆廢公社）

事後，原PO將此事反應給房東，幾天後，便看到電梯內貼了一張暖心的字條，讓她直呼好感動，而字條上寫著「各位住戶請好，請不要撕掉紅色小紙片」，又括弧補充「是幫助一位阿嬤回家」；只見電梯樓層面板上４樓鈕旁被貼上一張紅色小膠帶，當作記號。

此舉感動不少網友，並感到相當暖心，也留言讚聲「好感人」、「人間有溫暖」、「好貼心」、「好暖心唷」；也有不少網友歪樓表示，阿嬤可能會「以為是死囡仔亂貼，把紙片撕掉」，引發不少人感動轉為歡笑。不過，由於阿嬤的狀況，讓部分網友也擔憂，「要趕快請家人帶去檢查是否失智了。」

(中時新聞網)