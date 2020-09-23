立委蘇震清涉賄案，檢方查出案外案，得知調查局有人洩密給前立委蔡煌瑯、前立法院長蘇嘉全特助高建智，結果這2人再透露消息給蘇震清，目前北檢另分案查明調查局何人洩密。對此，蔡煌瑯今還原當時狀況，強調是在立法院一個公開場合中，聽到現場有人提到李恆隆和蘇震清有大筆資金往來，遇到蘇震清時就特別提醒。

立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉收賄遭起訴後，傳出台車董座蔡煌瑯、前立法院長蘇嘉全特助高建智曾通風報信，對此，行政院長蘇貞昌被問到蔡煌瑯職位是否會更動，蘇揆不願多談僅表示，還要再了解。

傳出「透露風聲」後，蔡煌瑯今表示，他是在立法院一個公開場合中，與多人正好在聊當年李恆隆與徐旭東爭奪SOGO經營權的事時，聽到現場有人提到李恆隆和蘇震清有大筆資金往來，當時他基於政治敏感度，遇到蘇震清時就特別提醒蘇，立法院內對於有關於他和李恆隆之間有大筆資金往來的傳聞已經傳開，所以要蘇震清自己特別小心一點，以免遭到司法追殺，僅僅就提醒這麼一次。

蔡煌瑯也說，之前檢察官調查局以證人身分約詢他時，他也是這樣如實回答。

(中時新聞網)