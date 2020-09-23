日本知名女團NMB48中的人氣成員白間美瑠，近日知名度再次大爆發，除了不久前才舉辦個人音樂會，近日還將登上雜誌《EX大眾》拍攝性感寫真。在釋出的照片中她只穿著比基尼秀出前凸後翹的好身材，吸引大眾的目光。

來自大阪的白間美瑠，年僅22歲便以甜美的臉蛋與豐滿的好身材成為男粉絲們心目中的性感女神，2018年時還曾前往韓國參加實境選秀節目「PRODUCE 48」的錄製，雖名次只到20便止步，無法在韓國出道，但她依然受到不少韓國粉絲的喜愛。

在 Instagram 查看這則貼文 白間美瑠（@shiro36run）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 上午 5:17 張貼

白間美瑠回到日本後人氣不滅，身為NMB48一姐的她，在日前舉辦《白間美瑠獨奏音樂會》的舞台上，大方脫掉可愛的寬裙，變身頂到喉嚨的清涼爆乳制服並大跳性感舞姿，讓現場觀眾看得熱血沸騰，再度提升討論度。

在 Instagram 查看這則貼文 白間美瑠（@shiro36run）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 上午 2:17 張貼

近日，她更在個人IG上順勢宣布將與雜誌《EX大眾》合作，拍攝一系列火辣寫真，並公開多張寫真內頁。只見她換上多套性感的比基尼，大方解放「棉花糖」飽滿雙峰及S級曲線，令粉絲們暴動紛紛轉發留言，成功製造話題。

(中時新聞網)