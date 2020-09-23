李若桐過去被封最美小龍女。（圖／中時資料照片）

54歲香港女星李若彤過去演過《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》，又因仙氣凍齡外表，被封為最美小龍女，她常在微博分享幕前幕後不科學美照，除了光滑皮膚外，纖細的小蠻腰更猶如20歲少女。先前她生日寫下長文，透露常有人問她為何不結婚？她看得很開說：「理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就」。

今年7月，李若彤發文說在家為即將出爐的新書找配圖時翻出很多舊照，其中有組她當時為卡式錄音帶拍的廣告，照片中她穿著黃色短版小可愛，加上牛仔短褲，露出纖腰，照片中的李若桐青春無敵，但她也很有自信說：「如果這套衣服保留到現在，我想我不僅還能穿得上，有可能還有些鬆了」。

李若桐從出道時就以仙氣聞名。（圖／中時資料照片）

李若桐曾來台和胡瓜合作。（圖／中時資料照片）

上月16日，李若桐迎來54歲生日，她頗有感觸說已年過半百，「或許，在一些人的眼中，這個年紀，早已不是一個女人、更不是一個女演員的黃金時期了」，「有人覺得，女人年輕時候必須瘦，到了一定年紀，身上又必須有點肉。然而大家對美的認知不同，其實無謂胖瘦，健康即可」，對自律甚高的她而言，身上出現的肉只能是肌肉。

54歲的李若桐越活越美麗。（圖／翻攝自李若桐微博）

李若桐坦言，成為大齡女子，一路上總遇到不少人催婚，她總笑笑沒反駁，因為認為婚姻不是將就，需要在對的時間遇到對的人，「也有人說什麼美人遲暮，歲月催人老。他人以為，女人30歲之後，巔峰已過。實際上，無論在何時，無論什麼年紀都不應該止步不前，總有我未曾嘗試過的，總有我不曾瞭解過的新鮮事物出現，我們總要保持好奇地活著」，「人生從來不由他人定義，我們都要好好過」。

(中時新聞網)