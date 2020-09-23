總統蔡英文在8月底突襲式宣布將在明年開放含有萊克多巴胺的豬隻進口，家庭主流化聯盟等團體今天呼籲，政府不應忽視國人健康權益，讓台灣經濟力較弱的弱勢家庭成為美豬的人體試驗場。

我國現行仍不能進口含有萊克多巴胺的豬肉，而據農委會統計，今年1至8月我國共進口3萬7240公噸的豬隻，其中最大進口國是加拿大達1萬3163公噸，美國則以7219公噸次之。

「拒絕弱勢家庭成美豬人體試驗場」，家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩表示，進口豬肉多為冷凍豬肉，解凍後會出水，在台灣消費市場上接受度較低，未來可能多半會使用在食品加工業，如貢丸、魯肉飯、水餃、絞肉等，而因為成本低及售價低的瘦肉精食品恐將進到許多弱勢家庭的餐桌上，而政府未經完整的風險評估，就開放瘦肉精美豬進口，將使台灣的弱勢家庭成為瘦肉精美豬的人體試驗場。

媽媽盟新北專員鄭珮瑾說，雖然教育部稱國中小營養午餐全面使用國產豬肉，但仍有許多未及的地方，如私托、保母等，而等到風頭過了，政府仍有人力可以管到全國大小單位都使用國產豬肉嗎？

鄭珮瑾提及，在台灣坐月子的媽媽，要吃腰花、豬肝、豬心等豬內臟，日前也有報告指出，若坐月子期間每天攝取超過一副腎臟及肝臟，可能就會超過安全量，何況產婦還要哺乳，質疑開放瘦肉精進口的政策會侵害產婦和小寶寶的健康權，希望政府提供媽媽食品安全上的保障。

台北市真愛健康協會秘書長謝龍年說，國人食用豬肉平均每公斤每月達3公斤餘，相較外國人多，且國人有食用內臟的習慣，但衛福部提供的報告並未有明確的風險評估，因此呼籲政府仍要禁止含瘦肉精的豬肉進口。

(中時 )