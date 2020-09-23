信義區也有時間管理大師！擔任奧迪Audi北區總經銷董事長特助的張姓男子，遭前女友爆料是慣性偷吃渣男，曾同時劈腿8女，包括空姐、櫃姊、小模、OL，可說是「走過路過絕不錯過」。就連曾被拍到與職棒球星蔣智賢喇舌的雪乳妹，也與他交情匪淺。

「時間管理大師」真的是充斥各行各業，無論娛樂圈、政治圈還是科技圈。這名外表帥氣陽光、又頂著董事長特助光環的張姓男子，據悉還是小有名氣的網紅，社群媒體擁有大量追蹤者，並經營YouTube頻道。不過據鏡週刊報導，隱藏在俊帥外貌下的，其實是個劈腿渣男。

前女友H痛斥張男同時劈腿8女，根本就是患有「彼得潘症候群」的套餐玩咖，H為了找出張男背叛證據，找到了也曾是張男女友的A女和E女，「前女友們」交叉比對後發現，張男同時跟8女交往，還與曾被拍到跟蔣智賢喇舌的「雪乳妹」傳曖昧簡訊。

去年耶誕節張男白天陪H女、晚上擁A女，跨年則狂奔150公里，南下台中跟空姐E一起。事後追查，張和E早在耶誕節前就交往，等於當時周旋3女。

(中時新聞網)