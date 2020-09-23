新冠傳染病影響一般店家生存，據調查公司數據顯示，自二月以來日本有超過500家中小型公司和商店走向破產。

根據東京商工研究(Tokyo Shoko Research)數據，中小型商業因新冠病毒衝擊商業活動而破產家數，截至9月15日來到約500家，破產家數最多者為餐館，為70家，其次為服飾業，因零售商店的暫時關閉，有54家走向倒閉。

帝國數據銀行(Teikoku Databank)的資料也發現，截至9月8日有500個商業出現破產，69家為餐館。餐廳業在經營商業時有較弱的基礎，很容易因營業時間縮短而倒閉。過去2008年雷曼兄弟倒閉引發金融危機，許多大型公司破產，中小型公司例如餐館也跟著倒閉。

東京商工的數據顯示，東京地區破產家數為120家，遠高於日本其他城市，占總數約四分之一。

日本政府推出「Go To」旅遊補助計畫，愈刺激國內需求，但是每日新聞評論推出時間太晚，原先預定在七月推出，後來因餐飲部門未準備好以及疫情再起的爭議，延後推出，東京地區更尚未開放。農漁業不一資深官員更批評經濟部動作太慢，活動太依賴於經濟部。

(時報資訊)