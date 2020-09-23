益張(8342)處分嘉義大埔美工業園區7319坪土地及2507坪廠房，獲利8200萬元，貢獻EPS約2.45元。今日股價開高後，一度衝至55元，不過，跟隨台股走勢，漲幅漸收斂至平盤附近。

銳泰精密去年先向益張子公司購買嘉義大埔美工業園區內2000坪土地及建物，昨日簽約購入同一工業區7319坪土地及廠房2507坪，益張在9月1日獲嘉義縣政府同意取消移轉限制後，與銳泰正式簽約。

益張2020年受惠日商與英國新客戶將正式下單，以及北美OEM品牌新客戶訂單開始貢獻，營收及獲利皆可望成長，再加上處分大埔美工業區資產獲利，今年營運將繳出漂亮的成績單。

益張規劃自動倉儲及產線物流整合系統中，並提升廠內生產存貨周轉效能，醫療照護領域使用設備產能也持續拓展當中，2021年，益張在全球去中化趨勢下，有利訂單維持續成長，本業獲利可望維持成長步不變。

(時報資訊)