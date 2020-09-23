觀望氣氛濃，周二歐美原油期貨微漲；據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，上周美國原油庫存意外增加69萬桶，與市場原先預期的減少230萬桶有所差距；但汽油庫存減少了770萬桶，則優於市場預期的減少60萬桶。

分析師認為，隨著颶風侵襲恐令原油出現供應短缺，加上若美國政府為因應新一波新冠肺炎而再度啟動防疫封鎖措施，將可能抑制能源需求，故國際油市不確定因素加劇，外界亦期待美國能源資訊署(EIA)即將發布的最新庫存報告。其中美國原油漲幅0.7%，倫敦原油漲幅0.7%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.29美元，報每桶39.80美元；10月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.10美元；10月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.16美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.28美元，報每桶41.72美元。(商品行情網)

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