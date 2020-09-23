弄髒白色衣物，總是令人特別頭痛。網友發文分享，上班須穿白襯衫，但偶爾會不小心弄髒衣領和袖扣，嘗試多種方式都洗不乾淨，硬刷又怕壞掉，最終忍不住上網求助「去污妙方」。引來許多熱心網友回應，小蘇打粉和過碳酸鈉的效果不錯，也有人分享連乾掉的經血都可洗淨的方法。

網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」詢問，白色襯衫的衣領、袖口不小心弄髒後，要怎麼樣才可以去汙，因為上班須穿著白襯衫，嘗試過衣領精、南橋肥皂都沒有用，又怕刷太大力會傷害、破壞襯衫。

貼文曝光後，許多網友熱心分享，「小蘇打粉加洗衣精浸泡看看」、「小蘇打加肥皂用熱水泡，環保又無毒。」、「水晶肥皂就很給力了，衣服打濕、肥皂抹上去，再丟進盆子裡浸泡，過一段時間拿起來搓一搓應該會有效果，我連乾掉好幾天的經血都可以輕鬆洗乾淨」、「過碳酸鈉」。

另也有網友分享「衣領不髒」的小撇步，「穿之前領口灑一些痱子粉，就不會黃黃的囉」、「用女生用的薄護墊，貼在後面的領子，剪好形狀，我是當天就丟，但覺得滿方便的，也不會髒」、「可以在乾淨的衣領上，先撲上痱子粉，再穿上！就比較不會有太厚的汗漬了！」

(中時新聞網)