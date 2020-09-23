人行進行2,000億逆回購 向市場淨投放800億元 10:222020/09/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行公開市場23日進行人民幣（下同）2,000億元逆回購操作，其中7天期和14天期各1,000億元。 23日有1,200億元逆回購到期，單日淨投放800億元，本周前三日累計淨投放規模已達到4,900億元。 據路透統計，本周公開市場共有4,200億元逆回購到期。此前兩日單日淨投放規模分別為600億元和3,500億元。 (工商 ) #淨投放 #逆回購 #公開市場 #天期 #單日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資金轉進美國 新興市場淨流出 04:102020/09/23 投資理財 管出新商機 社區團購火起來 04:102020/09/23 焦點新聞 金麗拚業績 明年啟動電商 04:102020/09/23 證券．權證 避險熱期貨交易量噴出 04:102020/09/23 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－憂二次疫情 美元指數升 04:102020/09/23 證券．權證 微信瞄準兆元人幣存款市場 目前正處測試階段 03:092020/09/23 兩岸 台中百貨雙雄今年營收雙創新高在望 09:052020/09/23 財經 人行單日淨投放 逾7個月新高 04:102020/09/23 全球財經 國人最愛基金 台股4檔入列 04:102020/09/23 投資理財 台中百貨雙雄 今年營收戰高 04:102020/09/23 產業．科技 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 即時 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 放手15年舊愛！台新金處分彰銀持股 新買家曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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