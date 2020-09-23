中國人民銀行公開市場23日進行人民幣（下同）2,000億元逆回購操作，其中7天期和14天期各1,000億元。

23日有1,200億元逆回購到期，單日淨投放800億元，本周前三日累計淨投放規模已達到4,900億元。

據路透統計，本周公開市場共有4,200億元逆回購到期。此前兩日單日淨投放規模分別為600億元和3,500億元。

(工商 )