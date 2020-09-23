2019年中改款進化的現代（HYUNDAI）ELANTRA，導入新世代Sensuous Sportness品牌設計DNA，以嶄新前掠式跑格動感外型、搭配HYUNDAI SmartSense先進主動安全科技，開闢國產安全房車市場新局，上市以來銷售成長穩定，尤其調查顯示車主口碑更是高度滿意。因應國內用車需求的新標竿，總經銷南陽實業再推科技升級的ELANTRA全新2021年式車款，配備編成調整後更完善，入門經典款與豪華款雙雙新增便利科技配備，車格有感進化，預接價舊換新60.9萬元起。

南陽指出，為讓消費者得到最佳的駕馭體驗，新年式ELANTRA經典款升級定速巡航及方向盤音響快撥功能，讓駕駛能更專注於享受操駕；全車系標準配備後座空調出風口，滿足後座成員的冷房效果；豪華款以上配備Smart Key智慧型免鑰匙控制系統、Push Start智能啟閉裝置以及Smart Trunk智慧感應尾廂。

2021年式ELANTRA自豪華款以上標配HYUNDAI SmartSense全智能安全系統，包括：SCC智慧型主動車距維持、FCA/FCW前方主動煞停輔助科技、LKA/LDW車道偏移輔助科技、DAW駕駛疲勞警示系統。

(工商 )