小鬼黃鴻升16日在北投住處猝逝，突如其來的噩耗震驚演藝圈，3天的追思會有百位星友及上千粉絲前來悼念，足以見得他的好人緣，而妹妹黃婷婷也在追思會結束後發文感謝眾人，並強調：「可以難過但不要太久，生活還是要繼續」，希望大家能收起悲傷情緒。

黃婷婷在IG曬出小鬼面對鏡頭燦笑的照片，表示除了感謝三天追思會前來悼念的友人及粉絲，以及媒體連日守候及報導，最重要的是感謝所有人長久以來對哥哥的照顧，她表示小鬼帶著所有人的稱讚和喜愛離開，絕對是他最喜歡的告別方式，也希望大家可以難過但不要太久，因為生活一樣要回到正軌，這才是哥哥所樂見，更強調「不流淚也不代表不傷心不難過不想念，只要把這份心放在心裡，哥哥會知道的」。

黃婷婷與小鬼兄妹情深，日前小鬼驟逝，她表示：「原來失去你的痛已經超乎我的想像。晚上我睡不好，但我努力讓自己睡著，因為我不想錯過你來看我的機會。但我知道你要見的人很多，我可以等，最後再來也沒關係，只要記得來就好」，更感嘆：「這輩子兄妹緣分不夠長，但夠幸福就好了」，昨天再度PO出小鬼照片，並表示：「今天一樣想你，但照片已經變成彩色的喔」，可見心情已經平復不少。

對此網友紛紛留言打氣：「我們真的要聽黃爸爸和鬼哥的話，把他放心裡，繼續用他的精神努力過生活」、「你很棒！哥哥知道一定會很欣慰的！加油啊」、「他去當外星人了，很快就能再見，我們跟他約好待會見」。

(中時新聞網)