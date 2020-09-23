行政院長蘇貞昌昨赴立法院進行施政報告並備質詢，但因開放美豬、牛爭議，引發國民黨發動杯葛，提出「先道歉、再報告」的主張，但因蘇揆無意就此提出歉意，雙方沒有交集，僵持不下，使議程空轉整個上午。對此，前國民黨立委陳學聖質疑，這種對抗，後面怎麼因應？他認為，雖然反對開放，但民氣還沒靠到國民黨這邊，立法院又拉高對立態勢，萬一民進黨不退讓，搞不好蘇還暗樂可以不來報告，將責任全部推給國民黨，這時該怎辦？

立法院長蘇貞昌原訂昨到立院進行施政報告並備詢，但因民進黨政府對美豬、美牛的開放政策，從過去的反對變成全面開放；蘇貞昌上周赴立院報告開放政策時，也出現「壓麥克風」要閣員拒絕說明的狀況，引爆在野黨怒火，因此發動甲級動員，佔領議場。

對此，陳學聖在臉書指出，看到國民黨立委又佔據立法院議事廳，且拉高戰線，主張「美豬進來，總統下台」、「先道歉、再報告」。他坦言，這種對抗不是不行，只是後面怎麼因應，老同事們想好了沒有？陳學聖認為，依蔡、蘇的個性不可能道歉，更不可能不堅持開放美豬、美牛，他們對美國是有掛保證的！

陳學聖認為，反對美豬、牛開放的民氣可用，但還沒有靠到國民黨這邊。而立法院又拉高對立態勢，萬一民進黨都不退讓，搞不好蘇貞昌還暗樂可以不來報告，將責任全部推給國民黨，這時該怎麼辦？他說第二會期一開始，國民黨的起手式又是霸佔主席台，希望這次真的是有備而來。

(中時新聞網)