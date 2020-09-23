本周富邦悍將一路向南，首站前往台中洲際球場向中信兄弟踢館，兩隊也不約而同派出新生代本土投手先發，且都是已拿下8勝的江國豪與黃恩賜，兩人的目標是朝向10勝里程碑邁進。

江國豪戰績8勝8敗、自責分率5.61，下半季對黃衫軍有一套，拿下4勝1敗，唯一敗投則是完投8局吞敗。上一場他先發對象隊，主投5局被敲9安，送出4K、1保送，失掉4分自責分，在隊友火力支援下奪勝。

江國豪本季對戰中信兄弟右打的被打擊率高達4成06，對戰左打者的被打擊率2成64，具有一定壓制力。象隊陣中對江國豪最有心得的是左打者是林書逸，6打數擊出5支安打，對戰打擊率高達8成33，而許基宏、詹子賢、高宇杰皆有開轟紀錄。

黃恩賜戰績8勝1敗、自責分率4.12，對戰富邦5勝0敗、自責分率2.98，表現相當搶眼。上周先發對戰富邦悍將，主投5.1局被敲5安，送出6K、3保送，失掉4分自責分，但隊友幫他打下10分奪得勝投，挑戰10勝紀錄又邁進一步。本季黃恩賜對戰富邦的被打擊率2成13，對右打者的被打擊率僅1成75，大致上能有效封鎖悍將打線。

(中時 )