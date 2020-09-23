輝達(NVIDIA)13日宣布以400億美元從軟銀集團旗下收購IC設計龍頭ARM(安謀)，締造半導體史上最大交易案，引發業界、國際憂慮，市場原本預期大陸政府會是攔阻交易最大難關，不過現在第1關就不樂觀，ARM總部所在英國政府表示，正評估是否介入。

英國政府表示，輝達承諾會「非常謹慎地」將ARM保留為英國企業，而英方已與涉及此併購案各方討論，會在權衡相關資訊後，決定是否介入交易。ARM被視為英國科技業皇冠上的明珠，所設計CPU(中央處理器)架構被全球9成以上智慧型手機晶片採用。

輝達是知名GPU(圖形處理器)大廠，也是美國市值最大半導體企業，併購ARM補足CPU１板塊，引發壟斷疑慮之外，也涉及經濟主權，這顯然也是英國政府最在意的部分。ARM聯合創始人之一豪澤(Hermann Hauser)之前就擔心輝達會把ARM總部從倫敦劍橋遷往美國，「使用ARM架構的英國企業之後向哪裡出口就由白宮決定，而非唐寧街。」

最終若輝達成功拿下ARM，專家評估將立即可在智慧型手機、音響、健身數據追蹤等方面成為最大技術供應商，並佔據主導地位。ARM在2016年被日本軟銀集團收購，雖是軟銀全資子公司，但集團完全不干預任何決策，可說是日皮英骨，13日輝達提出的收購案若成立，軟銀最多也只剩8.1%流通股，輝達是否會甘心像軟銀毫不干涉ARM運作，外界不無疑慮。

(中時新聞網)