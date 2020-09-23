立法院交通委員會今進行召委選舉，原先國民黨只要取得時代力量立委邱顯智支持，就可在2席召委中篤定當選1人；最後因小綠時力仍倒向大綠民進黨，導致國民黨推出的陳雪生，得票與民進黨的劉櫂豪與陳歐珀相同。最終，在「3抽2」的抽籤中，陳雪生未能抽中，確定國民黨在交通委員會的召委選舉全數敗陣，由綠營全數拿下。

立法院共有內政、外交國防、交通、司法法制、財政、經濟、社福 衛環、教育文化等8個常設委員會，每個委員會各有2名召委，由各委員會每會期互選產生，召委擁有法案排審、議程安排、要求部會首長列席備詢等權力。

其中，在交通委員會部分，原先共有14席立委，民進黨團8席（加趙正宇）、國民黨5席（加傅崐萁）、時力1席，但因配合民進黨團的趙正宇及與國民黨友好的傅崐萁，接連因司法案件退出，讓召委選舉的產生，必須取得至少4票才能當選。換言之，國民黨只要能取得時代力量邱顯智支持，就能以5票的實力篤定拿下1席。

上午交通委員會舉行召委選舉，邱顯智最終仍選擇與民進黨合作，使得國民黨推出的陳雪生、民進黨的劉櫂豪、陳歐珀，最終是各得4票，依照選舉辦法規定以抽籤決定，陳雪生率先上前抽籤時，負責主持的陳歐珀還開玩笑的說「奶油桂花手」，結果果然沒抽中，因此，最後確定由劉櫂豪、陳歐珀擔任本會期交通委員會召委。

(中時 )