新冠疫情22日在美創下令川普政府難堪的里程碑，達到680萬人確診，死亡人數正式突破20萬人。不過，美國總統川普在選舉造勢大會上聲稱，「除了老人與早存有其他病症的人之外，新冠實際上不會影響任何人」，特別對年輕人不構成風險；而當官員提醒造勢群眾戴上口罩時，反而造台下鐵粉噓爆。

美國總統川普在選舉造勢大會上聲稱，「除了老人與早存有其他病症的人之外，新冠實際上不會影響任何人」，特別對年輕人不構成風險。

據《每日郵報》報導，川普21日晚在大選兵家必爭之地的俄亥俄州造勢大會上向參與群眾表示，除了年長者與早有其他疾病的人，新冠病毒「實際上不會影響任何人」，特別是年輕人，「他們有很強大的免疫力」，而老年人與那些本來就有心臟疾病或其他疾病的人，他們才是真正會受病毒影響的人們，同時呼籲重啟校園大門。

不過，美國疾病預防與管制中心早於8月報告指出，兒童也是新冠病毒的高風險族群之一，並表示自今年3月起，全美就有576起兒童確診通報，雖然全體數量與成人確診相比確實較低，並強調兒童因新冠肺炎死亡率雖低，但仍有遭傳染風險。

報導也指出，川普的言論明顯忽略重返校園後又遭確診的學童們，例如喬治亞州內一的北波爾丁高校（North Paulding High School），在開學後就傳出9名確診，並發現這所高中並未要求學生戴上口罩。

川普21日晚在俄亥俄州舉行的造勢大會上，仍見許多人未戴上口罩。（路透社）

俄亥俄州副州長赫斯特德（Jon Husted）在台上嘗試鼓勵當時有1200人參加的造勢場合上戴上口罩時，雖聲稱「口罩會讓美國再次偉大」，反遭川普鐵粉狂噓，要他下台。

另外，當俄亥俄州副州長赫斯特德（Jon Husted）在台上嘗試鼓勵當時有1200人參加的造勢場合上戴上口罩時，雖聲稱「口罩會讓美國再次偉大」，反遭川普鐵粉狂噓，要他下台；雖後他雖然拿出印有「MAGA」（讓美國再次偉大的縮寫）的口罩，仍被鐵粉毫不留情狂噓。

(中時新聞網)