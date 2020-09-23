立法院國民黨團因反瘦肉精美豬進口，揚言長期在立法院杯葛蘇揆報告。蘇揆上午在國際半導體展受訪時說，他應邀到立法院卻無法上台，是立法院運作的出爾反爾，國人都看在眼裡，對國民黨立委表現也會自有評價。

蘇揆表示，行政院長到立法院報告是憲法的責任，不只是向立委報告，也是透過立院報告，對國人報告政府這段期間以來做了什麼，以及未來政府將為人民做什麼，這是非常重要的程序，如果因為政黨競爭而阻斷行政院長向國人報告，相信國人不會高興。

蘇揆說，昨天他應邀到立法院報告，是立法院朝野黨團協商，他應邀前往卻不能上台，這是立法院自己運作的出爾反爾，國人都看在眼裡，他看到還有好多非國民黨的立委要質詢，也因此被阻斷，這些立委也都出來抗議，抨擊，國人也自有評斷。

蘇揆也指出，無論政黨怎樣競爭，立法院是最高民意機關，行政院長的報告跟答詢，人民有知的權利， 現在行政院送到立法院，人民最關心民生紓困， 包括總預算、紓困及前瞻的預算，都關係到產業發展、紓困經費及民生建設種種議題，要拜託立法院早日審議，順利通過，讓政府能向前走， 讓人民需要的每一筆錢都能快速得到應用。

(中時 )