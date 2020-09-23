台北市今年將結合耶誕節，推出耶誕新年城活動，與有10年歷史的新北歡樂耶誕城較勁意味濃厚，新北市長侯友宜23日受訪表示，非常開心台北市能夠跟進新北，新北市今年歡樂耶誕城一定跟台北市不一樣，會更突出並與國際接軌，請大家拭目以待。

新北市歡樂耶誕城已有10年歷史，長達一個多月的活動，讓新板特區周邊商家賺飽飽，去年人潮更創下618萬人次的新紀錄。

據了解，過去只辦新年城的台北市，耶誕節期間多是市集為主，不過市府將在今年打造耶誕新年城，擴大規模，外界認為與新北較勁意味濃厚。

新北市長侯友宜23日表示，新北市會不斷創新改變，讓新北歡樂耶誕城國際能見度越來越高，今年活動將擴大到府中地區，「新北歡樂耶誕城一定跟台北市不一樣」，今年會做得比以往更突出也跟國際接軌，大家可以拭目以待。

至於侯友宜日前提到要在淡江大橋完工後放煙火，跟101煙火較勁，侯友宜今被問到再表示，淡江大橋將在2024年落成，淡江大橋是台灣最美麗的地標，出國、回國都能看到的美麗景色，除了煙火也會研究有沒有更亮麗的形式，讓世界看到全台灣希望之橋在淡水。

(中時 )