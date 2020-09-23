近幾年旅行非洲，常取道杜拜，拜阿酋航空之賜，日日有航班直飛台北。花個簽證費，便可入境杜拜，歇歇腳順便拜訪客戶，又或是旅遊，大啖中東美食。這次藉著周遊非洲數國的機會，停留杜拜數日。

朋友S來自伊拉克，居住此地已久，推薦杜拜最好吃的伊拉克餐廳。這家餐廳只提供烤魚這道料理，搭配剛出爐的烤餅與酸黃瓜，十分美味。用完餐離開時推開雕花木門的刹那，竟遇到20年前的客戶。

他同樣來自伊拉克，算是舊識，鬢髮灰白，滿臉風霜，不復當年的音容面貌，突然出現在我眼前，我已認不出來，而是他認出我。名片上的名字，喚起我的記憶，二十幾年前在台北的辦公室中，曾拔河似地商談數日，最後他以訂單留下了完美句點。

戰爭，讓很多伊拉克朋友失去音訊，能再見恍如隔世。我不敢問起他當時訂購的機器下落，反而是他以劫後餘生的口吻主動提起，已全數留在殘垣斷壁的伊拉克家園當廢鐵。如今，一切重新再來，他在杜拜的老城Deira開公司，準備東山再起。

兩個伊拉克人，一前一後來到杜拜，為尋夢或求生存，此時此刻意外交會。

小港口到中東貿易橋頭堡 吸引全球人士覓商機

阿拉伯聯合大公國（阿聯）共有七個聯邦，由阿布達比、夏爾迦、杜拜、阿吉曼、富吉拉、歐姆古溫、哈伊馬角七個酋長國組成的聯邦制君主國。各個聯邦沿著波斯灣建立，杜拜拜地理位置之賜，它不是產油最豐的聯邦，卻發展成金融、貿易、運輸的樞紐。

在杜拜還是一個傳統、擁擠的小港口時，台灣貨品銷到杜拜，再轉運至中亞、西亞、非洲各地。河岸邊的碼頭，有著汗水光亮的勞動工人、即將運往伊朗、敘利亞、印度、巴基斯坦大小不規則的待轉運貨品。隨處有印度人開的小餐廳，一杯香濃熱奶茶或新鮮果汁，配上中東風味烤雞、香醇咖哩餐；又或便利性高，香Q的餅皮包裹著烤香的肉類及豐富食材的沙威瑪，販售的小店裡有點髒亂，進出的人都是為生活忙碌，來去匆匆。

這個比台灣稍大面積的國度擁有四百多萬人口，當地人卻只占三成左右。有一句話這樣形容，在杜拜一日內可遇見十個不同國籍的人，非是笑話。來自世界各地的人，有經營管理者、投資者、勞工，大家離鄉背井、相會在此，目標一致地辛勤工作，就是賺錢回家。

阿聯發展快速，杜拜帆船飯店名聞遐邇，高樓大廈如雨後春筍林立。城市的興盛，更吸引了許多外來人口，求職就業，或投資創業。填沙造鎮的棕櫚島規畫時，建商莫不磨刀霍霍鼓吹外來者，只要認購一小戶住宅，月繳數百美元，進出阿聯便免簽證，相當誘人。在阿聯，只要肯努力，勤奮工作便能賺取錢財，比在家鄉更易於達到目標。各種品牌的名車，因免稅價格低廉，輕而易舉滿足愛車人。

12月是波斯灣最好的天氣，記得有年阿聯國慶日12月2日，剛好來到Carlton Hotel對面的杜拜河沿岸。只見一個四米長的蛋糕蜿蜒著河岸邊，似乎全城的人湧至此。巨龍似的蛋糕隨人取食，且蛋糕內藏有車鑰匙，若吃到鑰匙，那真是幸運，車子牽回家。杜拜擅於行銷，可見一斑。

杜拜購物中心（Dubai Mall）毗鄰全球最高建築哈里發塔（Burj Khalifa），是全球最大的購物、娛樂和休閒集中地。每天傍晚人群聚集在此，觀賞精彩絕倫的音樂噴泉水舞秀，非常壯觀美麗。（照片提供／洪玉芬）

遠離戰亂家鄉 選擇阿聯重新創業

我在中東的客戶多從事製造事業，經營者來自各國，尤以印度和巴基斯坦人為大宗。其中S的工廠起步較晚，卻是把產品做得最出色的一位。他出生、成長於伊拉克，讀完大學便離開家鄉來到杜拜討生活。從一無所有到現在小有成就，可說是離鄉背井遊子的典型。

起初，他在一家大型的建設公司當經理，上千個員工來自不同的國家，說著不同的語言。逐漸國際化的杜拜，英文和阿拉伯文是他的日常語言，加上他的膽識與努力，管理千軍，有條不紊。

那時他正逢盛年，每天從沙迦通勤到杜拜工作，為免塞車之苦，每天凌晨四、五點起床，黎明前摸黑出門到辦公室，工作前還自我進修。如此數年如一日，奠定了他的做事能力。

當他成為我公司客戶時，已有諸多磨練與經驗，在中東客戶群中，出類拔萃，是成長最快、經營最具創意的代表。他對我說，不願回到滿目瘡痍、戰亂不堪的伊拉克，選擇阿聯做為他創業、安居之地。因為，離家的人，像過河卒子，只能往前。

為了減低成本，他把工廠設在偏遠、地價較便宜的歐姆古溫，但基本開銷仍可觀，像工人從國外招募，居留簽證由僱主負責，簽證費節節上升。設立工廠或公司行號，需有個合法的當地合夥人，這個合夥人所收的權利金，也是一大筆支出。

台灣商業活動深耕杜拜 成進攻波灣、非洲市場跳板

台灣的製造業萌芽得早，而杜拜是近三十年來中東發展最速之地，兩地因貿易而早有連結。近年中國大陸製造業的興起，進軍杜拜設立「Dragon Market」店面兼發貨倉庫，各類商品應有盡有，假日吸引了GCC（海灣石油國家聯盟）鄰近國家免簽證來採購兼遊玩。阿聯的經濟發展，各式新穎的購物中心數不勝數。

台灣早期一只皮箱在杜拜行遍天下的模式，已走入歷史，取而代之以嶄新的商業型態，繼續活躍於這個中東經濟的橋頭堡。大公司設立據點，行銷中東地區，中小企業定期參與杜拜的國際商展，吸納中亞、西亞、非洲，甚至歐洲的市場。近期貿協在杜拜設立「育成中心」，即是集合式辦公室擬吸納台灣廠商進駐，做為行銷中心，進攻波斯灣國家與非洲市場的跳板。

杜拜，來自四面八方的人，聚攏在此摩拳擦掌、躍躍欲試，無不是為了尋求機會。兩個伊拉克人，在杜拜街頭不期而遇，各以不同的志向與典範，書寫他們在杜拜的美麗與哀愁，給眾多離家的人，一個正面啟示，就是往前看、向前走，一路向前走。

About 洪玉芬

學歷：輔大歷史系畢

經歷：東齊興業總經理、台灣非洲經貿協會常務理事。旅行逾百國，外銷經驗逾30年，海外客戶遍及世界，又以非洲為重點經營市場之一，出版過《希望不滅》等多本散文集。

(中時新聞網)