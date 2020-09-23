近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文昨日（22）赴澎湖慰勉空軍天駒部隊、海軍146艦隊辛勞，並強調不容別人在自己的領空上耀武揚威。前立委、現任國民黨副秘書長柯志恩表示，國軍目前出勤已達難以想像的地步，兩岸關係的緊張，也讓他們的家人處在水生火熱的緊張中，這輩子都想不到自己孩子恐有面對「生死交錯邊緣」的一天。

柯志恩在政論節目《少康戰情室》直言，自己隔壁鄰居長輩，他的孩子就是飛IDF經國號戰機的，他以前每天都去爬山，現在卻每天都去拜廟，因為他的孩子已經出勤到難以想像的地步；他這一輩子從未想過，自己兒子會有面臨「生死交錯邊緣」的一天，他真的緊張得不得了。

柯志恩認為，眼下目前種種動作，我們應將其以國家戰略高度的「政治思考」來解讀，而非純然的「軍事思考」，所以大家彼此都有在做一些克制。像國安單位將國軍所有戰備規定中「第一擊」修訂為行使「自衛反擊」，用白話文解釋就是「你不能開第一槍」；如此之下，我們是必得有所犧牲，犧牲之下就必須有後續的處理之道。

柯志恩指出，新規定反而限制了非常多飛行員過去所訓練的自動化回應，這對未來整個空戰的訓練，到底是好還是不好？所以才會說這是一個「政治思考」而非出自軍事策略。至於為何需要做此動作？很多人認為，只要11月3日美國大選結束之後，這一切就可以截止了，但事實真的會是如此嗎？在作戰思維上的與時俱進，才是台灣必須面對的問題。

(中時新聞網)