歐系外資出具最新緯創(3231)報告，評等從先前「賣出」一躍跳升到「買進」。緯創作為蘋果供應鏈在印度擴產的先行者，外資認為緯創的印度iPhone EMS業務有望提高收益。緯創今早股價領先大盤，上揚逾3個百分點。

緯創在今年7月中突拋出震撼彈，宣布將旗下蘇州組裝廠「緯新資通」（昆山）、江蘇緯創投資，售予中國組裝大廠「立訊精密」。正當外界擔憂可能是紅鏈吞台鏈時，隨即不到一周，緯創又閃電代中國子公司宣布，將取得30億人民幣的立訊普通股，以加強雙邊策略合作。根據緯創公告，將透過旗下中國昆山、中山、成都與重慶等4家子公司，取得中國立訊精密持股，四家的持股比重分別為0.19%、0.27%、0.16%與0.19%，合計投資金額達30億人民幣，整體持股比重為0.81%。業界觀察，未來緯創可能不排除再加碼持股。

歐系外資除了升評緯創外，目標價也一舉上修到40元新台幣。

外資認為，緯創的印度iPhone EMS業務將具有更強的前景來產生淨回報，主因有4：1）蘋果中國以外的製造業擴張計劃，將持續支持其合作夥伴；2）作為印度擴廠先行者，緯創可能從當地受益更多補貼和稅收支持，相較於晚近者；3）在印度的iPhone EMS競爭者相較於中國為低，只有兩個；4）緯創可能會隨著時間的推移而有機會生產iPhone旗艦機產品。印度的iPhone EMS OPM可能超過同行水平約1.5-2.0％。

(時報資訊)