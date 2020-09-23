雖然新冠肺炎疫情與華府政局的不確定性揮之不去，但在亞馬遜等科技巨頭上漲帶動下，隔夜美股反彈收高，受此提振，周三香港恆生指數開低走高，目前微升0.07%，為9596.97點。國企股(H股)目前漲0.27%，為9602.28點。

匯豐控股捲入洗錢醜聞，股價持續走低，目前下挫2.8%，報27.90港元。媒體報導比亞迪可能向戴姆勒提供電動車晶片，雙方已經展開協商，惟比亞迪開高走低，目前小跌0.4%。

(時報資訊)