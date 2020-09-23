《港股》美股反彈 恆指開低走高 10:342020/09/23 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雖然新冠肺炎疫情與華府政局的不確定性揮之不去，但在亞馬遜等科技巨頭上漲帶動下，隔夜美股反彈收高，受此提振，周三香港恆生指數開低走高，目前微升0.07%，為9596.97點。國企股(H股)目前漲0.27%，為9602.28點。 匯豐控股捲入洗錢醜聞，股價持續走低，目前下挫2.8%，報27.90港元。媒體報導比亞迪可能向戴姆勒提供電動車晶片，雙方已經展開協商，惟比亞迪開高走低，目前小跌0.4%。 (時報資訊) #美股反彈 #開低走高 #比亞迪 #目前 #恆指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》亞馬遜大漲 美股反彈收高 08:522020/09/23 財經 台股挫百點 證期局點三因素 04:102020/09/23 金融．稅務 《台北股市》3逆風干擾台股 基本面對力抗空方 07:442020/09/23 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 10月台指期漲44點 09:092020/09/23 財經 新興市場領漲 股債搶收益 04:102020/09/23 投資理財 國人最愛基金 台股4檔入列 04:102020/09/23 投資理財 美Q2經濟衰退 家庭財富卻登高 04:102020/09/23 全球財經 大摩挺mini-LED 13檔概念股回神 04:102020/09/23 證券．權證 外資偏空 台指期失神 04:102020/09/23 證券．權證 台股破月線千金雙姝祥碩、信驊抗跌 04:102020/09/23 證券．權證 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 華為被打慘 輪值董事長：主題已變求生存 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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