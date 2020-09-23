凱崴(5498)轉型效益開始顯現，受惠於5G、蘋果新機拉貨及宅經濟等帶動鐳射鑽孔需求強勁，讓凱崴電子產能滿載，凱崴表示，業績可望從9月一路好到明年，由於營收規模放大且產品組合轉佳，加上昆山舊廠搬遷利益將於今年全數認列完成，樂觀看待下半年獲利，預估下半年本業獲利可望較上半年數倍成長，加上搬遷利益，全年獲利有機會挑戰2006年以來新高，明年業績亦可望比今年好，凱崴亦在桃園、深圳及昆山大舉擴充產能，以因客戶訂單需求。

凱崴以PCB鑽針起家，近幾年公司努力轉型，跨入PCB乾製程解決方案，並代理南亞等CCL產品，提供PCB客戶製程專業整合服務，公司亦在2018年陸續成立鑽孔及成型加工製程，服務華東、湖北及重慶等地客戶，經過快4年的努力，總算見到成果。

凱崴雷射及成型廠區在昆山，機械鑽孔則有武漢及深圳兩個廠區，受惠於5G相關網通設備及基地台、蘋果新機拉貨及因疫情所產生宅經濟、遠距辦公及線上教學伺服器、NB等需求強勁，且汽車板自谷底翻揚，5G及ABF載板需求高度成長，凱崴鐳射鑽孔產能已經滿載，機械鑽孔產能利用率亦大幅提升，由於公司訂單能見度已到年底，甚至有機會一路旺到明年，讓凱崴樂觀看待未來營運，業績有機會自今年起逐步擺脫過去10多年獲利多處於微幅賺錢或每股盈餘不到0.5元的低檔。

為提升公司競爭力，凱崴擴大5G相關領域及製程投資，分別在桃園、深圳及昆山擴充上百台鐳射及機械鑽孔設備，完善各項乾製程服務項目及據點，以滿足華通(2313)、欣興(3037)、南亞、景碩(3189)等大廠的載板訂單需求。

在江蘇昆山舊廠動遷方面，由於凱崴今年已開始陸續進行產線的搬遷，隨著搬遷的計劃及進度依規定逐步認列搬遷利益，預計下半年將認列剩餘的3000多萬元人民幣，搬遷利益將在今年全數認列完成。

除昆山舊廠搬遷補助，目前凱崴尚有120畝的土地，由於舊廠區緊鄰上海地鐵11號線花橋站，如今連接花橋站與昆山及蘇州的輕軌1號線，也已經核准開工建設中，花橋政府積極的與站體週邊的企業動遷事宜，預計將是另一筆可觀的業外挹注1.5億人民幣。

隨著各項佈局進入收割期，凱崴今年上半年營運無畏新冠肺炎疫情表現平穩，稅後盈餘2334萬元，優於去年同期虧損151萬元，每股盈餘為0.14元，累計前8月合併營收為7.58億元，從目前訂單來看，凱崴預估，9月起營收可望重回成長趨勢，第4季業績會比第3季好，下半年本業獲利將較上半年數倍成長，若加計搬遷利益，全年獲利有機會挑戰2006年以來新高。

凱崴表示，除本業方面已逐漸完成佈署，舊廠動遷利益亦將逐步實現，未來幾年公司獲利值得期待。

(時報資訊)