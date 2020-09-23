特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）計畫大幅降低電動車電池設計與製造成本，讓具有自動駕駛功能但要價僅需2.5萬美元的電動車成為可能實現的夢想，但由於馬斯克預期這個改變可能需要3年時間，令投資人大失所望，特斯拉周二盤後股價重挫近7%，報395.08美元。

自周一收盤起，特斯拉市值已經崩跌500億美元，周二收盤後僅兩個小時內其市值就蒸發了200億美元。稍早前在一般交易時段，特斯拉股價下挫5.6%。

馬斯克承認特斯拉尚未完成其雄心勃勃的新車與電池設計及製造進程。特斯拉經常未能達成生產目標。

特斯拉預期最終每年能生產多達2000萬輛電動汽車。今年整體汽車業的全球交車數預計達到8000萬輛。

馬斯克對逾27萬名線上觀眾表示，打造一部負擔得起的電動車，「從公司成立之初，就一直是我們的夢想」。他表示：「我們沒有一部負擔得起的車，這是我們將來將擁有的東西，但是我們必須降低電池成本」。

為了降低造車成本，馬斯克在周二的「電池日」（Battery Day）發表會上推出新一代電池，並形容此款電池將比特斯拉目前的電池更強大、更持久，且價格便宜一半。此款更大的圓柱體新電池電力提高為5倍、功率提高為6倍、駕駛里程增加16%，不過馬斯克也表示，此款新電池要全面投產還需要3年時間。

為了降低成本，馬斯克表示特斯拉計畫在內華達州的「超級工廠」回收電池，同時將鈷這個最昂貴電池材料之一的用量減少到幾乎為零。

此外，特斯拉計畫在全球幾座高度自動化的工廠裡自行製造電池。特斯拉最初將在加州費利蒙（Fremont）汽車工廠附近的新組裝線生產此款新電池，預計到2021年底年產量達到每年10GWh。特斯拉與其合作夥伴Panasonic目前在內華達州「超級工廠」的電池產能約為35GWh。

特斯拉計畫在未來幾年內，迅速將電池產量提高至每年3TWh，亦即3,000GWh，約是內華達廠電池產能的約85倍。馬斯克表示，特斯拉可能為其他公司提供電池。

特斯拉動力系統與能源工程高級副總裁巴格利諾（Drew Baglino）表示，特斯拉擬透過高度自動化連續動作組裝製程生產新電池。

特斯拉目前與日本Panasonic合作，在耗資50億美元的內華達州工廠生產電池，而南韓的LG化學與中國寧德時代新能源科技則為特斯拉的上海工廠供應電池。

特斯拉計畫降低電池成本，並自行生產電池，LG化學與Panasonic周三股價應聲下挫，分別跌3%與4%。

(時報資訊)