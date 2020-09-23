台股22日慘遭空襲、跌破月線。今日多頭力道仍不足，台股開高走低，觀察類股，其他股相對抗跌，目前漲幅為0.28%，暫居類股漲幅第一。其中，鋁合金廠廷鑫(2358)高掛漲停，成功帶動其他股向上；而龍邦(2514)表現也不俗，目前漲逾2%，最高攀至14.65元，觸及季線。其餘如豐泰(9910)、台數科(6464)目前亦有2%以上漲幅，而今明年營運看俏的巨大(9921)，連3黑止步，目前小漲1.27%。

廷鑫涉足生醫領域有成，22日獲台灣衛福部許可，鎂合金骨釘將正式進入人體臨床試驗。廷鑫期許在2年內完成人體臨床試驗後，能上市販售鎂醫材產品。利多消息同步反映在今日股價上，廷鑫擺脫連5跌，一早即跳空漲停，至今鎖在漲停板，報15.95元。

巨大則站在後疫情時代的風口上，受惠傳統自行車及電動自行車需求大增，今年營收、獲利吞下大補丸，有機會一路旺至明年，營運成長步伐不變。觀察籌碼面，外資22日小轉買超，三大法人同步轉買超。今不受大盤疲弱影響，股價目前彈漲1.27%，最高站上281元。

(時報資訊)