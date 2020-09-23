IPO人氣王網通新兵康全電訊(8089)今上櫃，股價大漲48%，蜜月行情火熱，看好通訊產業仍將持續蓬勃發展，加上積極複製亞洲成功經驗拓展歐美市場下，後續業績、獲利成長可期。

康全電訊公開募股(IPO)期間，成功吸引63.23萬筆申購單，躍升今年IPO人氣王，人氣也延續到今日上櫃行情，以45.25元承銷價開盤，股價最高達68.5元，漲幅逼近5成，康全電訊最大股東為訊舟(3047)，目前持股比約四成。

康全電訊108年度及109年上半年度之營業收入分別為24.5億元及13.6億元，毛利率分別為30.8%及31.2%，也因為康全的產品具備差異化，因此毛利率比網通同業高出不少。每股盈餘分別為3.29元及2.26元。

康全電訊今上半年營收較去年同期的12.9億元，雖僅增加近6%，但獲利成長率卻達5成，上半年EPS 2.26元明顯優於去年同期的1.49元。

康全電訊主要從事寬頻通訊設備之研發及銷售業務，客戶包含國際知名電信營運商、電信網路系統整合大廠、有線電視營運商及北美電信網路設備經銷商，並以「COMTREND」品牌行銷，三大產品線為光通訊中繼設備、寬頻用戶端設備及家庭網路設備，看好隨著網路服務多元化發展，加上各國持續擴大及升級寬頻基礎建設下，未來通訊產業仍將持續蓬勃發展，基於大量佈建及營運的成功案例，康全會更進一步致力於將利基型產品擴展到各個區域及更多客戶，並以現有產品優勢為基礎，持續投入研發、積極開拓通路，以提供客戶更完整且符合市場需求的新產品，故在持續拓展客戶及市場下，未來業績與獲利成長應屬可期，董事長任冠生也看好，康全電訊積極複製亞太客戶模式，今年初已經拿到歐洲、美國客戶的入門票，已經試營運階段得小量出貨，未來4~5年將步出貨的高峰期。

康全電訊今年上半年營運因全球適逢新冠疫情，帶動頻寬需求增，美國中小電信商、重要亞洲客戶出貨增溫，推升毛利率，獲利大增五成，累計上半年每股獲利2.26元。

(時報資訊)