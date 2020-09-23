中秋是柚子的產季，許多人會在中秋團圓時一起吃月餅、柚子，然而醫師警告，柚子與心血管藥、降血脂藥、安眠藥、抗癲癇藥物、免疫抑制劑會產生交互作用，影響療效，進而導致心律不整、嚴重還會死亡。

《ETtoday》報導，中國醫藥大學新竹附設醫院家醫科主任胡松林指出，柚子裡含有與葡萄柚類似的成分「呋喃香豆素」，會與特定藥物產生不良反應，影響藥物效果。以下是胡松林醫師列出的不可與柚子一起吃的藥品：

●降血脂藥：Atorvastatin、Lovastatin、Simvastatin

●降血壓藥：Amlodipine、Felodioine、Nifedipine、Verapamil

●安眠藥：Diazepam、Midazolam、Triazolam、Buspirone

●抗心律不整藥物：Amiodarone、Quinidine

●免疫抑制劑：Cyclosporine

●抗癲癇藥：Carbamazepine

藥師段方琪也說，葡萄柚的酵素也會抑制藥物無法代謝，使藥在血液裡濃度過高，導致中毒，最嚴重還可能會死亡，且酵素在體內的作用時間長達24小時，即使分開吃，也可能有交互作用，而柚子與葡萄柚有類似成分，因此有在服用這些藥物的人，要避免吃柚子。

(中時新聞網)