蔡政府的離岸風電政策花費納稅人2兆元，不少人認為是「世紀大騙局」。財信傳媒董事長謝金河表示，他請教專家有9成不看好，不過他親自走一趟台中港工業區，看到國內外業者相繼設廠，感受整個產業要崛起的態勢，他認為，不管懂不懂離岸風電產業，當台積電宣布買下沃旭能源20年綠電，意味著新能源可能是台灣除了半導體外，未來至少可能奔馳30年的新興產業。

謝金河在臉書發文指出，一連兩天，他帶團走訪了南投南崗工業區的上緯，再到台中港工業區看華城，然後是中興電工、世紀鋼鐵到永冠，他們要用自己的雙眼，雙腳來實地看看台灣的離岸風力發電產業的真真假假。

有一段時間，他看了陳立誠先生的「離岸風電：世紀大騙局」，深深覺得這可能是肉包子打狗的產業，按照陳立誠的說法，這個錢逾2兆元，真是天文數字。後來他也請教很多專家，問10個，大概有9個看壞，很多人跟他說，台灣多颱風，一旦強颱侵襲，海上風機全吹光⋯⋯他不是專家，但這些看法愈聽愈害怕。

但所謂百聞不如一見，這回謝金河決定帶團直接來考察！看完華城，聽完了許逸德總經理簡報，許總說，「對政府力推離岸風力發電的態度，決定今天產業發展的力度，態度正面的已嘗到商機，懷疑的，仍在旁邊觀望。」顯然產業對政府力推的政策，懷疑、猶豫的不少。

謝金河說，他們看完華城，繞台中港區一圈，赫然發現，由水泥、大宗物資及倉儲物流業者盤踞的工業區，已逐漸由離岸風力發電取代。這個港區已完成5個離岸風力發電的專業碼頭，西門子歌美颯的風機已進駐，三菱重工維特斯的風機聳立在港邊，遠遠看去，非常壯觀。今年樺晟世紀、台欣世紀、永冠、天力，加上西門子歌美颯相繼來設廠。從港區繞一圈，可以感受到整個產業要崛起的態勢。

謝金河認為，不管看懂或看不懂離岸風力發電產業，當台積電宣布買下沃旭能源兩座風場20年發電量，總共920百萬瓦，這個產業已拉出亮點，加上台積電宣布到2050年全部使用綠電，稍有想像力的人一定會感受到新能源可能是台灣除了半導體外，未來至少可能奔馳30年的新興產業。

他強調，「這次離岸風力發電萌芽，可能帶動國產風電相關上、中、下游很大商機！不管你相不相信？未來綠電會成為台灣新產業。」

(中時新聞網)