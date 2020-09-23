蘇震清、陳超明、廖國棟、徐永明、趙正宇等朝野立委及助理收賄遭起訴，引發國人高度關注。國民黨革實院副院長游淑慧在臉書發文，直指「助理黑手遮天，對內仗勢、對外喬事，多的很～。」

她說，還記得去年她揭露的「卡神喬補助案」嗎？明明一間公關公司沒有資格申請體育署的補助，但靠立委及院長辦公室的幫忙，最後不但順利拿到高額WTA國際網球公開賽的補助款，甚至國營企業都加碼巧立名目、經費支持。「好奇問檢調，這樣可以嗎？」

甚至，2016年10月25日的最後一場協調會，當時某位民進黨市議員，居然還要求北市府體育局官員一起到立院「被協調」，那天除了有當時的立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲及祕書蘇偉政、北市議員顏聖冠、楊蕙如本人在場，之後是體育署的王組長、國際組副組長、台北市體育局副局長與科長。

「2016後的烏煙瘴氣！」游淑慧歎道，那天的協調會目的，竟是要北市府幫楊蕙如當人頭，因為楊蕙如的易始公司沒有資格申請體育署的運動發展基金，而該基金只有網協等單項協會或直轄市政府可以申請，於是就把腦筋動到台北市政府，開一場協調會，要北市府幫楊慧如申請。當時北市府官員就說不可能，若這樣做就是違反貪汙治罪條例、圖利他人，結果施壓不成，卻改要求北市府必須楊慧如牽線網協。「好奇問檢調，這樣可以嗎？」

(中時 )