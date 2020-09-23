第75屆聯合國大會星期二舉行一般性辯論，美國總統川普稱中國大陸要為「中國病毒」廣傳全球負責，環球時報發布社評表示「這位總統是來聯合國吵架的嗎？」，又指川普的講話是給國內選民聽的。

環時社評說，川普的講話大概會讓很多人都感到最具「個性」，因為他直接衝著聯合國講壇使用了歧視性的稱謂「中國病毒」，而且使用了很大篇幅攻擊中國從抗疫到生態再到海洋捕撈等各方面表現。

環時社評指出，仔細聽川普的講話，會發現他面向的聽眾根本不是聯合國代表的國際社會，而是他最急於說服的美國選民。他要求中國對疫情負責的那些話在聯合國舞台上太過粗俗，漏洞百出，他這樣講話在外交人士聽起來就像是鬧劇。

環時社評說，這位最關心競選連任的總統才不在乎外界對他的講話作何反應，他用的就是最能夠忽悠美國公眾的選舉語言，對他來說，聯合國舞台的意義僅在於可以被他用來為自己助選。

環時社評稱，川普毫無疑問破壞了本次大會的氛圍，顯示出，如今的華盛頓眼裡根本沒有聯合國，而且國際社會的各種議程也要為美國國內政治所用，一句話：「聯合國大會應當搞成川普總統的一次競選造勢活動」。

(旺報 )