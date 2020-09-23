藝人「小鬼」黃鴻升本月16日於北投自宅驟逝，生命在36歲正該是發光發熱之際無預警停止，留下了84坪大宅與無限傷痛給最愛的爸爸，事實上，小鬼正是為了讓爸爸一起住，才毅然買下北投的房子，如今離世，家屬得處理遺產問題，律師蘇家宏在節目上點出，小鬼的家人可能得為這戶上千萬房產，面對殘酷的現實。

小鬼之前受訪時就說過自己是單親家庭，是爸爸跟奶奶辛苦把他跟妹妹養大，家人之間關係一直很緊密，他正是為了跟爸爸同住，才在2018年左右，咬牙花了4280萬買下北投的家，不但坪數夠大，還靠近捷運奇岩站，交通便利，而小鬼去年透露，有計畫努力拚一下，希望在45歲前還清貸款，沒想到突然離世，後續勢必得讓家人接手處理。

律師蘇家宏在《新聞挖挖哇》節目中談到小鬼的遺產處理，問題最大的正是這個大宅，如果黃家人想留下這個房子，每個月的負擔會非常可觀，因小鬼透露他買房頭期款是花6年時間才存到，眾人估算他目前的房貸大概一個月要繳10萬起跳，如果之後黃家人想轉賣，蘇家宏律師透露，因為房產購入未滿2年，按現行房地合一稅制，需課35%天價重稅，對於60多歲的黃爸爸來說，負擔會很重。

蘇家宏律師更透露，除了房產處理外，還有另一個可能發生的重大問題，那就是雖然小鬼的雙親早已離婚，但他如果生前沒有特設遺囑的話，即使「養比生的大」，但按法律規定，他的遺產將是父母各得一半，這也是個大問題。

(中時新聞網)