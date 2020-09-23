10月中秋、國慶雙連假即將到來，義大遊樂世界推出第二人「10元票」銅版價搶客！此外加碼「義大萬聖趴」憑義大世界E卡及義大世界購物廣場單日消費滿3,000元即可提供一人免費入場，集團資源整合衝業績。

義大指出，10月連假限定的超值優惠，一人購買原價899元的門票，第二人只要10元，平均下來一人不到455元。而刺激平日同遊客，全票一人則是699元，另加贈100元商品餐飲抵用券。

國慶連假第一天更加演「義大萬聖趴」除了與藝人與網紅與大家同樂狂歡，並於園區內安排舞者快閃、Trick or Treat等互動區，抽獎活動包括義大天悅飯店住宿券以及各項精品好禮，總價值約10萬元。

體驗互動活動並包括萬聖節妝容，只要扣E卡會員點數15點，三款萬聖節專業妝容包括主題限定的撲克國王皇后妝、小丑鬼牌妝、驚悚喪屍妝提供遊客PO照打卡，萬聖變裝PO到樂園粉專還能抽萬聖好禮。

此外，義大outlet為迎連假國旅旺季，10月引進運動品牌adidas&Reebok台灣直營最新概念店，總計全館700個品牌，全年2折起，憑義大Easy購2.0 APP不限金額消費，就有機會抽中價值23,990元的vivo X50 Pro手機、義大天悅飯店住宿券等。

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