櫃買中心今（23）日指出，今年外幣計價國際債券發行市場重返成長趨勢，截至9月22日，全年度累計發行金額534.86億美元，較去年同期發行量（186.71億美元）大幅成長186.47％，已超越105年全年發行量493.73億美元之歷史紀錄，再創歷史新高，全年挑戰600億美元。

櫃買中心表示，因美元債券市場利率大幅滑落，誘發國際債券借新還舊的浪潮，截至9月22日國際債券市場共計提前贖回426.17億美元，而大部分發行人提前贖回國際債券後，會再度來台發債，以鎖定目前較低的中長期資金成本，造成國際債券市場發行量再創新高。

櫃買中心統計9月國際債券單月發行量可達60億美元以上，包含台積電於9月22日首度參與國際債券市場發行10億美元，另預估到年底國際債券市場可贖回金額約36.35億美元，將成為新案發行動能，預估全年有機會挑戰600億美元新紀錄。

(工商 )