立法院8個常設委員會今舉行召委選舉，台灣民眾黨在召委選舉投票方面，2席投給自己，2席投給藍營，1席則是藍綠都給推薦書，間接幫助藍營取得部分召委席次。對此，民眾黨團總召賴香伶表示，基於制衡平衡考量，希望各委員會藍綠各有1席召委，且在黨團推動法案有機會優先排案為考慮，黨團期盼藉由召委選舉，表達民眾黨要走自己的路決心。

民眾黨團5席立委所屬委員會分別為，司法法制委員會賴香伶、內政委員會張其祿、財政委員會蔡壁如、教育文化委員會高虹安、經濟委員會邱臣遠，其中，除財政委員會因藍綠席次比例，投票前召委結果大致底定外，其餘委員會召委選舉，民眾黨扮演關鍵少數角色，藍綠爭相爭取支持。

根據投票結果，高虹安、賴香伶在召委選舉投給藍營人選，張其祿、邱臣遠投給自己，經濟委員會因未投票，採取推舉制，且不影響結果，蔡壁如都給藍綠推薦書。

賴香伶表示，身為在野黨希望達到制衡平衡，期盼在各委員會藍綠各自有召委，在排案及選擇上比較有差異，所以司法法制及教育文化委員會決定投給藍營，希望不同政黨的召委，在排岸上能多傾聽小黨的聲音。

至於經濟及內政委員會都票投自己，賴香伶說，經濟委員會投給自己，更能彰顯該生態跟醜聞下，不該只有制衡，民眾黨應該走自己的路；內政委員會部分，上會期許多法案影響滿正面，像是槍砲彈藥管制條例、選戰等相關，張其祿委員在內政專業質詢發揮戰力，因此決定票投自己。

(中時 )