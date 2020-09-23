立法院今天進行委員會召委選舉，適逢瘦肉精美豬叩關，衛環委員會成為執政黨與在野黨激烈交鋒的委員會，稍早一度因為一張一票蓋兩次的選票而起爭議，最後會議主席認定該票為有效票。國民黨立委蔣萬安強運抽中召委，另一席則由民進黨立委陳瑩當選，藍綠各拿一席。

衛環委員會召委選舉過程一波三折，過程中國民黨試圖說服時代力量為了反瘦肉精美豬應該要支持他們，但時代力量最終選擇支持民進黨立委洪申翰，讓國民黨團總召林為洲相當不滿，認為時代力量在「裝孝維」，不知道是真反美豬還是要騙選票。

開票過程又被國民黨立委陳玉珍發現一張投給洪申翰的選票，在洪申翰的名字跟投票欄各蓋了一章，陳認為有廢票疑慮，藍綠雙方僵持論戰，最後經討論，由會議主席，民進黨立委莊競程宣布該票為有效票，藍綠必須三搶二抽籤。

原本國民黨仍抗議不滿，認為選票仍有爭議，不過靠著蔣萬安的強運，一開始就抽中召委，民進黨立委調侃國民黨立委，「那還要驗嗎？」藍委徐志榮則豪邁地說，「那算了啦！」

(中時 )