50歲後，除了體力、記憶力變差，沒想到連大腦也會逐漸萎縮。根據研究，50歲後大腦每年約以0.2～0.3%的速度萎縮，以致增加認知功能障礙及失智風險，董氏基金會整理出多項研究指出，愛吃高鈉及高膽固醇等3種習慣更會加速腦容量變小，還可能增加憂鬱風險。

《運動星球》報導，大腦會隨著年紀而逐漸萎縮變小，根據研究，50歲過後大約以每年0.2～0.3%的速率萎縮，60～91歲會加速至0.5%，尤其肥胖、腹部脂肪較多的人腦容量較小，下列3種習慣最容易導致大腦早衰。

1. 吃過多鈉及膽固醇

2018年發表於《神經學 Neurology》的研究發現：飲食中攝取過多鈉、膽固醇、飽和及反式脂肪者腦容量較小。董氏基金會食品營養中心營養師許惠玉說明，高糖、高脂肪、高升糖指數的不當飲食會促進氧化，影響腦神經元正常功能，使得認知功能變差。

2. 肥胖、久坐不動

2020年由全球失智症專家組成的《刺胳針 Lancet》委員會提到，肥胖是45～60歲中年罹患失智症的其中一項危險因子，而且體型肥胖、尤其腹部脂肪特別多的人，其腦容量也較小。研究發現，35～65歲時若體重達肥胖標準，未來罹患失智症的機率會提高約33%，研究推測，由於腹部、內臟脂肪較易產生發炎細胞因子、血脂也較高，較易罹患高血壓、糖尿病、心血管疾病等，可能影響大腦神經疾病及血管性的腦萎縮，進而影響到大腦認知功能、增加失智症風險。

3. 睡太少或太多

睡太少或太多對大腦健康都不好，根據《睡眠藥物評論 Sleep Medicine Reviews》研究顯示，睡眠品質不佳、睡眠時間過多或過少、失眠等，都會提高肥胖、心血管疾病的機率，認知功能變差也會提高罹患失智症及阿茲海默症的風險，建議每晚睡7～8小時最剛好。

(中時新聞網)