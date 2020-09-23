10月適逢中秋與雙十國慶連假接連登場，為讓遊客規劃旅遊行程更加便利與彈性，10月1日至11日太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區，林務局將提供入園門票半價優惠，民眾可多加把握。

林務局表示，為配合即將到來的連續假期，10月1日至11日將推出入園門票半價的優惠活動，實施地點包含太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區。

另外林務局已於今年7月15日至12月31日期間推出的太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區國人持身分證與外籍人士持居留證可選擇一處免費入園一次方案，目前已逾60萬人使用。

林務局指出，國家森林遊樂區除了擁有豐富自然資源與天然美景，森林中的負離子、芬多精濃度亦較都市高出數倍以上，此時正是秋葉變紅的季節，歡迎大家走入森林，欣賞五顏六色的自然美景，聆聽蟲鳴鳥囀與瀑布溪流聲，呼吸林間的負離子與芬多精，透過五感體驗在森林裡放鬆心靈，平衡身心。

(中時 )