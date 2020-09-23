蔡英文總統22日視導海軍146艦隊戰訓整備情形，特地到被網友封為「愛國飲料店」，買了150杯飲料送給艦隊官兵。（總統府提供）

日前澎湖子儀艦官兵下訂88杯冬瓜檸檬，但因共軍擾台臨時出任務無法如約領取，昨（22）日總統蔡英文到澎湖視導子儀艦所屬海軍146艦隊，特地前往該店買了150杯飲料，並向店家表示「把遲到的飲料帶過來了」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，兩岸確實相當緊張，總統身為三軍統帥，也到澎湖做她該做的事，雖說買飲料這件事情被認為是在作秀，但政治是需要表演的。

黃暐瀚今（23）日在直播節目《POP撞新聞》中表示，蔡總統為了買冬瓜檸檬，還特地換了一台車，特別輕裝簡從，連這個都還有想到，強調不是在酸，但坦白說「蔡總統很會表演」，並不是說只會表演，政治確實是需要表演的，但也要有實力。

就像前宜蘭縣長陳定南，黃暐瀚指出，他有一張照片是在淹水的地方，水淹到他的胸口，有沒有表演？陳定南對自己和別人要求都很嚴格，有點酷吏形象，但至少他沒放鬆過，為了六輕敢跟王永慶對抗，寫報表等等，這些東西都是一種表演，認為政治人物要做到那種程度，比如說很親民、很有實力，像柯文哲早上7點多坐公車去上班，是他的選擇也是一種表演，告訴台北市民，他是很認真上班的。

飲料事件曝光後，這幾天飲料店人潮滿滿，大家號召要用新台幣去下架，黃暐瀚說，澎湖縣長賴峰偉也沒想說過去買一下，可能認為飲料店被棄單，哪需要縣長親自登門，想說那是作秀啊！但總統就親自去了，在臉書PO文引起熱烈迴響，假設你很討厭蔡英文也沒關係，但同時要看清楚她很厲害，如果沒辦法理解這點的話，就沒辦法看清楚一個政治人物。

黃暐瀚表示，你喜歡的人，可能有一些是要加強的；你不喜歡的人，有些事情不得不說他很厲害，蔡英文到澎湖占盡版面，一句「我不是來買飲料，我來付錢的」，如果自己是那個打電話訂單的官兵，「2024我會在選票上面找怎麼沒有蔡英文啊！我要投給蔡英文啊！」棄單心理壓力很大，雖然是因為出任務沒辦法，但總統去幫忙付錢了，這個舉動30歲以下年輕人一網打盡，甚至40歲以下，年輕族群蔡英文搜刮了9成以上的支持者。

黃暐瀚認為，政治需要表演，但也要實力，比如說經濟、美豬進來沒把關好、兩岸問題沒搞好，導致股市大跌民不聊生，沒處理好聲望也會掉，同時也提醒在野黨，要更努力把做的事情讓民眾知道。

(中時新聞網)