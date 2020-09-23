近日韓國互聯網上傳言「大陸將在韓國建立病毒研究所」，一名在韓國野黨前國會議員也出面為這說法背書，稱大陸如日軍731部隊那樣將韓國人當人體實驗工具。但這個說法很快遭到駁斥。

據韓國《中央日報》21日報導，韓國在野黨國民力量黨前女國會議員李彥週當天在個人社交帳號發文表示，大陸將在韓國病毒研究所，全世界都會將韓國當作大陸生化戰的前沿陣地。

李彥週還宣稱，同意此事的是韓國目前執政黨的共同民主黨所屬的國會議員金斗官。該報導稱，本月13日，有韓國地方媒體宣稱大陸有一民間機構向韓國官方提議在釜山建置病毒研究中心，但因沒有合適地點，最後經協調，建議地點選擇在慶尚南道的梁山市。

《韓國日報》21日的報導稱，李彥周稱，大陸可能在梁山設立病毒研究所，這是讓韓國國民去當「馬路大」。 該詞是日軍731生化部隊對那些被迫接受人體實驗的受害者的污辱性稱呼。報導指李彥周以長期採反陸立場著稱。

共同民主黨議員金斗官22日表示，最近關於中日韓病毒研究所可能落戶梁山的說法甚囂塵上，但這完全是假新聞。

(中時 )