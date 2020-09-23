立法院教育及文化委員會今天舉行召委選舉，扮演關鍵席次的民眾黨團，在制衡民進黨的思維下，最終將票投給國民黨推出的萬美玲，幫助國民黨確定拿下2席召委中的1席；至於另席召委，則由民進黨立委吳思瑤出任。

立法院共有內政、外交國防、交通、司法法制、財政、經濟、社福 衛環、教育文化等8個常設委員會，每個委員會各有2名召委，由各委 員會每會期互選產生，召委擁有法案排審、議程安排、要求部會首長 列席備詢等權力。

其中，在教育委員會部分，共有14席立委，民進黨8席、國民黨4席、民眾黨1席、無黨籍1席，其中長期與國民黨友好的無黨籍高金素梅，因生病告假，使得總選票在13票的狀況下，藍、綠誰能拿下5票，就能篤定當選召委。在此情況下，民眾黨立委高虹安就成為左右選舉的關鍵。

也就是說，掌握4票的國民黨，只要取得高虹安支持，就篤定能當選1席召委；反過來說，力拼2席全拿的民進黨，只要能與高虹安合作，也就能在「1人配5票、1人配4票」的操作下，爭取「坐1望2」的機會，與同樣拿4票的國民黨，透過抽籤爭取第二席召委。

值得注意的是，由於民眾黨在召委改選前，就曾公開表示從上會期的經驗來看，在國會占有多數的民進黨團，一再全面掌握立院排案權，為求制衡，不排除與國民黨合作。

最終，在國民黨與民眾黨對未來排案有默契的情況下，高虹安最終將票投給國民黨推出的萬美玲，讓萬取得5票的優勢票數，確定當選召委。

民進黨推出的張廖萬、吳思瑤，則各獲得4票。經協調後，張廖萬堅表示「就讓美麗的吳思瑤委員擔任」，因此另席召委最終是由吳思瑤出任。

(中時 )