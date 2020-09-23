人民幣中間價23日報6.7986，較上日6.7872，跌114點或0.17％，連跌三日。

23日中間價較上日下午4時30分收報6.7875，跌111點；較上日晚上11時30分收報6.7818，跌168點。

人民幣在岸（CNY）、離岸價（CNH）23日開盤走貶。10：41，CNY報6.7965，貶165點，或0.2434％，CNH報6.7952，貶155點或0.2286％。

(工商 )

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