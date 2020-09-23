人民幣中間價跌114點 連跌3日 10:552020/09/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣中間價23日報6.7986，較上日6.7872，跌114點或0.17％，連跌三日。 23日中間價較上日下午4時30分收報6.7875，跌111點；較上日晚上11時30分收報6.7818，跌168點。 人民幣在岸（CNY）、離岸價（CNH）23日開盤走貶。10：41，CNY報6.7965，貶165點，或0.2434％，CNH報6.7952，貶155點或0.2286％。 (工商 ) #人民幣中間價 #連跌 #收報 #CNY #CNH 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－期現貨逆價差擴大 須留意 04:102020/09/23 證券．權證 廣發初評台積電 目標價竄外資第二高 09:132020/09/23 財經 熱門股－泰金寶 價量齊揚漲不停 04:102020/09/23 證券．權證 管出新商機 社區團購火起來 04:102020/09/23 焦點新聞 人行單日淨投放 逾7個月新高 04:102020/09/23 全球財經 台股挫百點 證期局點三因素 04:102020/09/23 金融．稅務 明變天降溫 全台有雨 氣象局揭中秋連假天氣 08:322020/09/23 生活 外資偏空 台指期失神 04:102020/09/23 證券．權證 康全電訊今以每股45.24元新上櫃掛牌 09:082020/09/23 財經 《晨間解盤》觀望氣氛濃 季線為短撐(日盛投顧提供) 09:212020/09/23 財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 人民幣崛起 專家：正侵蝕美元影響力 - 財經 汎德競拍價出爐嚇死人 網警告：勿忘「葬受司」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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