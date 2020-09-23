櫃買中心今（23）日指出，今年債券市場受到國際債券及公司債發行量大躍進，截至9月22日，國內各類債券累計發行金額達新台幣2兆6,381億元，較去年同期發行量（新台幣1兆3,001億元）增加103％，創下歷年債券市場發行量新高，全年可望突破3兆元大關。

受新冠疫情及全球經濟緊縮影響，全年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利率環境籌措長期資金，截至9月22日，政府債券發行金額3,400億元，與去年相比略增4.6％；金融債券方面，發行金額1,181億元，較去年同期增長26％；公司債方面，轉換公司債發行金額375億元，較去年同期成長44％，普通公司債呈現倍數增長趨勢，發行金額達5,425億元，較去年同期成長97％；另國際債券發行達534.86億美元（約新台幣1兆6,000億元），較去年同期大幅增長186.47％，成長幅度與金額都高居首位。

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